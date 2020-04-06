كشف علي جبر، مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن تفاصيل عقده مع الفريق السماوي وتوقيت انتهاءه. وأكد علي جبر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عقدي مع بيراميدز يستمر موسمين إضافيين بخلاف الموسم الجاري". وعن تمديد العقد، قال علي جبر: "الكلام في هذه النقطة سابقة لأوانها كثيرا واعتقد أن لا أحد يفكر في ذلك بسبب توقف النشاط الكروي".

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كانت هذه تفاصيل خبر علي جبر: عقدي مع بيراميدز ممتد لمدة موسمين والكلام عن التمديد سابق لأوانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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