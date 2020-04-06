كشف علي جبر، مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن حقيقة استياءه من سخرية السوشيال ميديا من هدف أيفونا الشهر في مرمى نادي الزمالك في لقاء القمة ببرج العرب. نادي الزمالك في لقاء القمة ببرج العرب. وأكد علي جبر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أشغل بالي بهدف أيفونا ولعبت بعدها بشكل طبيعي تماما". وان" على قناة "النهار": "لم أشغل بالي بهدف أيفونا ولعبت بعدها بشكل طبيعي تماما". وتابع: "أكرر أنني لا أتابع السوشيال ميديا ومثل هذه الأشياء لا تشغل بالي على الإطلاق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي جبر يكشف لأول مرة انطباعه عن سخرية السوشيال من هدف ايفونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.