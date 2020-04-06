باريس سان جيرمان يوافق على فكرة بيع نيمار لبرشلونة، لتصبح بذلك الصفقة “المرتقبة” منذ الموسم الماضي على وشك الاكتمال في صفقات الصيف.

وبحسب ما ورد في صحيفة “سبورت” يستعد نيمار للعودة إلى برشلونة، حيث قبل باريس سان جيرمان الأمر، ووجد أنه واقع لا مفر منه، لذلك بدأت الإدارة الفرنسية في مواربة الباب بدلاً من غلقه.

ووصل البرازيلي الدولي إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في عام 2017، في صفقة قياسية هي الأغلى عبر تاريخ اللعبة، حيث بلغت قيمة الانتقال 222 مليون يورو، ولكن بعد عامين تم ربطه بالعودة إلى كامب نو.

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ويستعد صانع ألعاب خريج أكاديمية سانتوس للعودة إلى البلاوجرانا، حيث هي رغبته “المُلحة”، ويفكر باريس سان جيرمان في استراتيجية لبيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، لأنه “لا مفر من البيع” وفقًا لما ذكرته سبورت.

وسبق وقضى نيمار أربعة مواسم في برشلونة، قبل انتقاله غلى حديقة الأمراء، وكان شاهدًا على تحقيق كافة الألقاب الممكنة في موسم الإنجازات 2014-15.

وسجل اللاعب المهاري هذا الموسم 18 هدفا في 22 مباراة لفريق باريس سان جيرمان، قبل إيقاف المباريات بسبب جائحة فيروس كورونا.

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