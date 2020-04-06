رينيه فايلر يُقلد “مورينيو” ويتابع تدريبات لاعبي الأهلي عبر الفيديو

قاد “جوزيه مورينيو” المدير الفني لفريق “توتنهام” الإنجليزي تدريبات لاعبيه عبر الفيديو من منزله، في ظل عدم إمكانية خوض التدريبات بشكل طبيعي في الوقت الحالي، بسبب اجراءات الحجر الصحي.

وظهر “مورينيو” رفقة مساعديه، في فيديو نُشر على صفحة توتنهام بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وهو يتابع تدريبات لاعبيه، في منازلهم، ويعطيهم التعليمات اللازمة، للحفاظ على حالتهم البدنية.

وفي نهاية الفيديو، طالب المدير الفني البرتغالي لاعبيه باللعب مع الكرة لوقت قصير، قائلاً: “خمس دقائق فقط لمس للكرة، إذا كان لديكم حائط، أو شخص معكم في المنزل، أو إذا كان لديكم حديقة إذهبوا إليها والعبوا”.

رينيه فايلر يُقلد مورينيو

وعلى غِرار مورينيو، طلب “رينيه فايلر” المدير الفني للنادي الأهلي، من لاعبي الفريق تصوير مقاطع فيديو للتدريبات اليومية التي يقومون بها، وإرسالها عبر تطبيق المُحادثة الفورية “واتساب”.

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وقام المدير الفني السويسري، بإعداد برنامج تدريبي بالتشاور مع المُعد البدني للفريق في وقت سابق، من أجل إرساله للاعبيه للحفاظ على معدل اللياقة البدنية، في ظل توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحاول “فايلر” خلق حالة من التنافس بين لاعبي الفريق، عن طريق إقامة تحدي فيما بينهم، على ان يقوم اي لاعب بممارسة تدريب معين ويقوم بارساله للاعب آخر، من أجل تنفيذه، ولو نجح اللاعب في ممارسته يقوم بإرساله إلى لاعب آخر جديد وهكذا.

ووافق المدير الفني البالغ من العمر 46 عامًا، على تجديد عقده مع النادي الأهلي، بعدما علم نية الإدارة في تحقيق الاستقرار الفني خلال السنوات القادمة، خصوصًا وأن الفريق قطع تحت قيادته شوطًا هامًا في منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وأكدت إدارة الأهلي نواياها بشأن تجديد عقد المدير الفني السويسري حتى عام 2022، وذلك خلال المفاوضات المبدئية بين الطرفين لمناقشة مستقبل العملاق الأحمر.

فيديو متابعة مورينيو تمرين لاعبي فريق توتنهام