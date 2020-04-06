الامارات | العنبري: فرصة للقاء العائلة بعد أشهر طويلة من ضغط المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: فرصة للقاء العائلة بعد أشهر طويلة من ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه يقضي حالياً أغلب أوقاته مع العائلة، بعد أشهر طويلة من ضغط المباريات والتدريبات، مطالباً جميع أفراد المجتمع بالبقاء في منازلهم، التزاماً بالتوجيهات الرامية إلى حمايتهم من فيروس «كورونا».

وقال العنبري في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الشارقة: «الجهاز الفني ومدربو اللياقة البدنية على تواصل مع لاعبي الفريق، صحيح أن التدريبات الفردية تختلف عن الجماعية، لكننا نسعى على الأقل إلى أن يكون اللاعبون محافظين على الجانب البدني».

وكان النشاط الرياضي قد توقف، منذ 15 مارس الماضي، بسبب فيروس «كورونا».

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وأضاف العنبري: «على تواصل مع أعضاء مجلس الإدارة، ونناقش احتياجات الفريق، وهي الخطوة الأولى للنجاح ونسعى لتحقيق عمل جيد معاً».

ويحتل الشارقة حالياً المركز الخامس في ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 35 نقطة/ وذلك بعد انتهاء الجولة 19.

وتابع العنبري: «توجيه قيادتنا لنا بالبقاء في المنزل من واقع حرصهم علينا والاهتمام بالإنسان وأفراد المجتمع».

وأكمل: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة على العمل الكبير الذي تقوم به، وقيادتنا تضع دائماً الإنسان ضمن أولوياتها، وتقوم بكل ما يدعم الحياة الكريمة الآمنة في دولتنا الحبيبة، كما أحيي الكوادر الطبية والعسكرية والشرطية، وكل من يعمل على المحافظة وتهيئة البيئة المناسبة لنا للمحافظة على أمن البلد وصحة المجتمع من آثار فيروس (كورونا)».