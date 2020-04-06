الامارات | «الاستئناف» تقرر إيقاف الدعوى مؤقتاً في قضية خورفكان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قضية نادي خورفكان - المتعلقة باستئنافه ضد قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بتغريمه 200 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة بسبب مخالفته لوائح اتحاد الكرة، بقيامه بإنهاء عقدَي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري - تطورات جديدة، فقد قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها الأخير، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، إيقاف الدعوى في هذه القضية إلى حين صدور قرار من لجنة فض المنازعات، في الشكوى التي تنظر فيها بين الأطراف نفسها مثار هذه الدعوى، علماً بأن لجنة الاستئناف التي اجتمعت عن طريق الاتصال المرئي، كان مقرراً أن تصدر خلال جلستها الأخيرة حكمها النهائي في هذه القضية، بعدما تم تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها الطلب من الأمانة العامة في اتحاد الكرة مدها بمستندات إضافية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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