الامارات | فهد حديد: أعتز بارتداء قمصان 5 أندية.. وهدفي «بقاء خورفكان»

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد حديد: أعتز بارتداء قمصان 5 أندية.. وهدفي «بقاء خورفكان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب خورفكان، فهد حديد، أنه يشعر بالفخر لكونه ارتدى قمصان خمسة أندية، هي النصر والوصل والشارقة والإمارات، إلى جانب خورفكان الذي يسعى هذا الموسم إلى قيادته للبقاء في صفوف أندية المحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أعتز بأنني مثلت الأندية الخمسة، وهدفي الحالي مواصلة العمل بجد مع زملائي في نادي خورفكان لإبقائه في المحترفين في الموسم المقبل، وآمل أن نحقق النتائج الإيجابية التي تكفل ذلك لدى استئناف الدوري الذي ننتظر العودة إلى مبارياته بعد فترة التوقف الاضطراري بسبب فيروس (كورونا)».

وكان فهد حديد قد عاد للتألق خلال الموسم الحالي مع خورفكان، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، إذ نجح في حجز مكان أساسي في الفريق، وقدم معه عروضاً مميزة.

وأوضح فهد حديد: «سر العودة والتألق هو توفيق من الله، إضافة إلى التدريبات القوية خلال فترة التوقف الطويلة التي مررت بها مع المدرب الخاص، إضافة إلى المحيطين بي، ورغبة فريق خورفكان، والأجواء التي شجعتني على الظهور، إذ كنت دائماً جاهزاً وحافظت على نفسي، وكنت مستعداً للخروج من هذه المحنة الطويلة جراء الإصابة، حتى نجحت في العودة إلى التشكيل الأساسي، ونلت ثقة الشارع الرياضي».

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وأضاف: «أبرز فترة كنت فيها مع الشارقة مع بداية ظهوري، وبعدها تطورت إمكاناتي التهديفية بشكل كبير ومؤثر مع فريق الوصل، ثم خورفكان، إضافة إلى التتويج بلقبَي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة مع النصر، وحالياً أواصل عملي لقيادة فريق خورفكان إلى درب الأمان بجانب زملائي اللاعبين».

وأكمل: «أعيش حالياً فترة رائعة مع خورفكان، ويجب أن أركز فيها، ويجب أن تمر أزمة الوباء العالمي (كورونا) على خير، لكي نواصل النشاط وتعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم من جديد».

وعن نادي النصر الذي لعب له حديد وصعد معه منصة التتويج، قال: «نجحت في التتويج معه بلقبَي الكأس، ولا أكنّ أي شيء مع الفريق سوى كل خير، والآن أنا في تدريبات منفصلة وأسعى دائماً لأن أكون جاهزاً مع الفريق لتقديم كل ما لدي في أي مباراة أخوضها، بغض النظر عن اسم الفريق الذي أواجهه».

أعيش فترة رائعة مع خورفكان، ويجب أن أركز فيها.

أتمنى أن تمرّ أزمة «كورونا» لكي نواصل النشاط الرياضي.