الامارات | عبدالملك: يجب إنهاء النشاط الرياضي.. الأولوية لسلامة المجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك: يجب إنهاء النشاط الرياضي.. الأولوية لسلامة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، إبراهيم عبدالملك، إنه يؤيد إنهاء الموسم الرياضي الحالي كاملاً في مختلف الأنشطة الرياضية، سواء في مسابقات كرة القدم أو المسابقات الأخرى، في ظل التطورات الصحية الراهنة المتعلقة بتسخير الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «الأولوية حالياً للتضحية بكل شيء، بما في ذلك النشاط الرياضي، في سبيل المحافظة على سلامة المجتمع بمختلف فئاته، إذ نتابع حالياً التضحيات الكبيرة التي تقدمها الأطقم الطبية المختلفة خلال هذه الأزمة، لذلك فإن أي نوع من النشاط الرياضي يجب أن نضحي به، لأنه حالياً ليس من الأولويات، بغض النظر عن آلية إنهاء الموسم في كل الأنشطة».

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وأضاف عبدالملك: «متفائل بأن هذه الأزمة ستنقشع، وأتمنى ألا تطول كونها متعلقة بوباء عالمي، لكن المنطق يقول إنه يجب إنهاء الموسم الرياضي الحالي كاملاً، وهذا القرار يرجع للجهة المختصة في مجالس إدارات الاتحاد الرياضية، وفقاً لمعطياتها ورؤيتها».

وأكمل: «من الناحية العملية فإن النشاط الرياضي متوقف حالياً، والشخص الرياضي أو اللاعب بحاجة، في حال عودة النشاط، إلى إعداد بدني لا يقل عن شهر، أو بحد أدنى بين ثلاثة وأربعة أسابيع، حتى يتمكن من استعادة لياقته من جديد».

ودعا عبدالملك الجميع إلى أهمية ممارسة أي نوع من الرياضة بهذه الفترة في منازلهم، وعدم الجلوس في مكان واحد بالبيت للمحافظة على سلامته وصحة بدنه، مؤكداً أهمية دعم الجميع، سواء كانوا رياضيين أو غيرهم، لمبادرة «خليك في البيت»، وقال «شخصياً أنا ملتزم حالياً بالحملة الوطنية، وأقوم بممارسة الرياضة في منزلي».