الامارات | إصابة مدافع مصري بالرباط الصليبي خلال التدريب في المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع مصري بالرباط الصليبي خلال التدريب في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود المصري، محمد حليم،أن مدافع الفريق مصطفى الزناتي، تعرّض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، بجانب قطع في الغضروف خلال تدريبه في المنزل. وقال حليم في تصريحات لقناة «النهار» المصرية، أول من أمس: «خضع اللاعب لأشعة وأثبتت تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي». وأضاف: «سيتم عرض اللاعب على أحد الأطباء المتخصصين، من أجل التشخيص بشكل سليم، وخضوعه لجراحة عاجلة في حال تأكدت الإصابة». يذكر أن النشاط الرياضي متوقف حالياً في مصر بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد، ويخوض اللاعبون تدريبات اللياقة البدنية بمفردهم، الأمر الذي قد يعرّضهم إلى مشكلات بدنية وإصابات، خصوصاً إذا كان هناك حِمل كبير على الجسد والعضلات.

اللاعب سيعرض على أحد الأطباء المختصين، ويخضع إلى جراحة عاجلة في حال تأكدت الإصابة.