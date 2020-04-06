الامارات | «بطالة جزئية» في ليفربول.. وردود فعل عنيفة على القرار

شكرا لقرائتكم خبر عن «بطالة جزئية» في ليفربول.. وردود فعل عنيفة على القرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيضع جزءاً من موظفيه غير اللاعبين في بطالة جزئية، بسبب العواقب الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح النادي المتوّج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي كان على بُعد أيام من حصد لقبه الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود لابتعاده بفارق 25 نقطة عن مطارده مانشستر سيتي، قبل تعليق المنافسات بسبب «كورونا»: «سيحصل الموظفون على 100% من رواتبهم، لضمان عدم تأثر أي شخص منهم مالياً».

ويمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا من الحكومة دفع 80% من أجور الموظفين، التي تصل إلى 2500 أسترليني (3000 دولار) شهرياً حدّاً أقصى، وذلك ليتمكنوا من الاحتفاظ بموظفيهم وعدم طردهم أثناء تفشي الوباء، فيما سيتكفل ليفربول بـ20% المتبقية.

وكانت ثلاثة أندية من البريميرليغ: (توتنهام ونيوكاسل ونوريتش سيتي)، قد أعلنت عن اتخاذ تدابير مماثلة.

وفي ما يخص اللاعبين وخفض محتمل لرواتبهم، أضاف ليفربول أن «المفاوضات معقدة، وبالتالي العملية جارية».

وأوضح بيان ليفربول: «حتى قبل القرار بشأن التسريح المؤقت للموظفين، حصل التزام جماعي على المستويات العليا في النادي، داخل الملعب وخارجه، حيث يعمل الجميع من أجل حل يضمن وظائف أعضاء النادي في هذه الأزمة غير المسبوقة».

ويأتي إعلان ليفربول بعد دعوة الحكومة البريطانية، الخميس، لاعبي الدوري الانجليزي، المتهمين بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي، بالتخلي عن جزء من إيراداتهم.

ولقي إعلان ليفربول انتقادات من قبل نجوم سابقين في صفوفه، وقال المدافع جيمي كاراغر، أحد المعلقين على شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «أظهر يورغن كلوب، مدرب ليفربول، تعاطفاً تجاه الجميع في بداية الوباء، ويشارك نجوم الفريق في المحادثات حول خفض رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. وفجأة كل النوايا الطيبة تلاشت. إنه الحضيض يا ليفربول».

وكان رد مهاجم الفريق السابق، ستان كوليمور، أعنف بقوله: «لا أعرف أي من أنصار ليفربول لا يشعر بالاشمئزاز من النادي لوضعه بعضاً من العاملين فيه في البطالة الجزئية».

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وفيما لن يُستأنف الدوري في مايو المقبل، ستستشير الأندية لاعبيها بشأن خفض رواتب قد يصل إلى نسبة 30%، بحسب ما أشارت رابطة الدوري الجمعة الماضية.

ووافقت الأندية الـ20 من الدرجة الممتازة على تمديد تعليق الدوري الى أجل غير مسمى، حتى تصبح عودة كرة القدم «آمنة ومناسبة». وخرج وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحافي، داعياً لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز المتهمة أنديتهم بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي، التي تم تبنيها بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، إلى خفض رواتبهم.

ودافعت رابطة اللاعبين المحترفين عن موقفها بالدفاع عن اللاعبين في بيان، متهمة مسؤولي الأندية باستغلال المساعدات العمومية، من أجل الحفاظ على أموال المساهمين.

وقالت: «يجب على الأندية، باعتبارها شركات، تستطيع دفع رواتب لاعبيها وموظفيها أن تفعل ذلك».

80 %

من أجور الموظفين ستدفعها الحكومة البريطانية للمتضرّرين.

جيمي كاراغر:

«كل النوايا الطيبة تلاشت فجأة.. إنه الحضيض يا ليفربول».

ستان كوليمور:

«لا أعرف أي من أنصار ليفربول لا يشعر بالاشمئزاز من النادي».