زيكو: نيمار يجب أن يكون أكثر احترافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

اعترف أرثر أنتونيس كيومبرا (زيكو) لاعب المنتخب البرازيلي الأسبق، إنه من معجبي اللاعب نيمار، ولكنه طالبه بأن يكون "أكثر احترافية"، ضارباً المثل بميسي أو كريستيانو كمثال، وهو شيء تحدث عنه مؤخرا مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" تصريحات زيكو لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية، حيث قال: "بكل تأكيد أحب نيمار وطريقة لعبه المذهلة. ولكن عليه أن يكون أكثر احترافية مثل ميسي ورونالدو، اللذان يعيشان لكرة القدم". وأعرب زيكو عن أسفه لأن نيمار لديه العديد من العوامل التي تشتت ذهنه، وقال: "تحدثت معه وطالبته أن يكون أكثر احترافية". يذكر أن سان جيرمان الفرنسي كان قد ضم نيمار لصفوفه من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق الإسباني، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم . وترددت شعائعات مؤخراً أن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة الإسباني لكن يجب التوصل أولاً إلى مبلغ مناسب.

