شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للحكام الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه سيتم صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للحكام من بداية الموسم الجاري ، الأسبوع المقبل بعد موافققة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

تابع وجيه أحمد فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة on time ويقدمه سيف زاهر : " يتم حاليا صرف جزء من المستحقات المالية لجميع الحكام بمقر اتحاد الكرة ، وسيتم صرف باقي المستحقات بالكامل مطلع الأسبوع المقبل بناء على وعد اللجنة الخماسية.

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الحالي باتحاد الكرة أن هناك محاولات لعقد جلسة صلح بين جهاد جريشة و إبراهيم نور الدين خلال الساعات المقبلة ، مؤكدا أن الثنائى جريشة ونور الدين من الحكام الكبار و أتمني إنتهاء الأزمة بينهما ، مؤكدا أننهما يرتبطان بعلاقة جيدة والروح الطيبة ستنهي الأزمة بينهما.

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حدد اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة.

وقدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من احدي جرويات واتس اب الخاصة بالحكام.