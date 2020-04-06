شكرا لقرائتكم علي جبر يعترف: الأهلي حاول ضمى من بيراميدز والمفاوضات لم تكتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعترف علي جبر، مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته.
وأكد علي جبر في تصريحات تلفزيونية: "المفاوضات كانت بين ناديي النادي الأهلي ونادي بيراميدز ولكن لا أعلم بتفاصيلها ".
وتابع: "الأهلي أبدى رغباته في شرائي وفجأة علمت أن المفاوضات فشلت ولك تكتمل ولكن لا اعرف السبب"
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