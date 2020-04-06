شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: الخطيب قالي كمل في أوروبا بعد علمه بتوقيعي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه من أجل الحصول خدماته خلال احترافه في الدوري التركي.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: "أول مكالمة كابتن الخطيب قالي أيه رأيك تنضم للأهلي ولكنني رفضت وقتله نصا أنا أديت كلمة لنادي الزمالك"

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وأوضح: "النادي الأهلي نادي كبير ولكن أنا زملكاوي وصعب ارتدي تيشيرت الأهلي"

وتابع: "الخطيب كلمني مرة أخرى بعدها ب 10 دقائق، وقالي الزمالك هيديك كام والأهلي يدفع أكثر ولكنني قولتله أن المسألة ليست لها علاقة بالراتب"

وأتم: "بعدها ب 10 دقائق كلمني ثالث مرة وقالي طيب كمل في الدوري التركي وأن متألق في نصيحه منه لعدم التوقيع لنادي الزمالك"