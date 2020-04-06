شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: جهاز الاتحاد السكندري بالكامل خفض راتبه 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طلعت يوسف المدير الفني لنادى الاتحاد السكندري إن قرار تخفيض راتبه للنصف ليس بمفرده وإنما قرار الجهاز الفني للاتحاد بالكامل

وأضاف طلعت في مداخلة مع الاعلامى إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سورت 2 أن قرار تخفيض الراتب للنصف ليس ملزما لباقى الأجهزة الفنية في الدوري .

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وتابع يوسف قائلا : عقدى لموسم واحد وينتهى بنهاية الموسم ورئيس النادى حدثنى في التجديد والظروف ليست مناسبة

وواصل المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائلا إن قرار التبرع بنصف الراتب قرار جميع أعضاء الجهاز الفني ونادى الاتحاد له الفضل علينا وهناك اولويات خاصة بالعاملين وهذا الموقف بداية للتكافل وحياة كريمة لكل من يعمل في زعيم الثغر وهذا من واجنا ودورنا معنوى ومادى ، وأن القرار ليس ملزم لغيرنا لأن لكل نادى ظروفه واوضاعه .

وعن تجديد عقده قال : عقدى لمدة موسم واحد وينتهى بنهاية الموسم الجاري ورئيس النادى حدثنى في التجديد والظروف ليست مناسبة وأتمنى الاتفاق والتجديد ، والماديات ليست فيه اية مشكلات او خلافات مع إدارة الاتحاد