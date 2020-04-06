شكرا لقرائتكم طارق العشري: 75% من اللاعبين المصريين يحتاجون من يمشي وراهم "بعصاية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى أن المشكلة الرئيسة تكمن في عقلية اللاعب المصري التي لم ترتقى الى الاحترافية لانها من الصعب اقناع اللاعب المصري و 75% من اللاعبين يحتاجون من يمشي وراهم "بعصاية".

وأضاف العشري خلال مقابلته مع الاعلامى إبراهيم فايق عبر برنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 ، أنه يعمل أحيانا مثل العسكري ويقوم بالمرور على اللاعبين في المعسكرات من أجل انضباط اللاعبين.

وعبر المدير الفني للمصري عن معاناته الكبيرة مع اللاعبين لضبط وزنهم واللالتزام بكل التعليمات الفنية والبدنية