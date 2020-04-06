شكرا لقرائتكم فرج عامر: سأوافق على رحيل حسام حسن في حالة وجود عرض مناسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه سيمنح الضوء الأخضر لرحيل حسام حسن، مهاجم فريق الكرة بالنادي، مع نهاية الموسم ولكن بشروط.

وأوضح عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في حالة وجود عروض مناسبة تتناسب مع قيمة اللاعب وقيمة سموحة سأوافق على رحيله".

Advertisements

وأكمل رئيس سموحة تصريحاته مؤكداً أنه يجب توفير مهاجم جديد بمواصفات خاصة لتعويض حسام حسن حال رحيله.

وأنهى تصريحاته نافياً وجود مفاوضات مع فادي فريد للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن حمادة صدقي المدير الفني للفريق لم يفاتحه بخصوص ضم اللاعب.