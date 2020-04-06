شكرا لقرائتكم فرج عامر: سأوافق على رحيل حسام حسن في حالة وجود عرض مناسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه سيمنح الضوء الأخضر لرحيل حسام حسن، مهاجم فريق الكرة بالنادي، مع نهاية الموسم ولكن بشروط.
وأوضح عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في حالة وجود عروض مناسبة تتناسب مع قيمة اللاعب وقيمة سموحة سأوافق على رحيله".
وأكمل رئيس سموحة تصريحاته مؤكداً أنه يجب توفير مهاجم جديد بمواصفات خاصة لتعويض حسام حسن حال رحيله.
وأنهى تصريحاته نافياً وجود مفاوضات مع فادي فريد للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن حمادة صدقي المدير الفني للفريق لم يفاتحه بخصوص ضم اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: سأوافق على رحيل حسام حسن في حالة وجود عرض مناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.