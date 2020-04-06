شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز يتبرع بقميص الزمالك بعد الفوز بالأفرو أسيوي في مبادرة مزاد الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك سابقا، إنه سيشارك في مبادرة مزاد الخير لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: "ساتبرع بتيشرت الزمالك بعد الفوز بالأفروأسيوي في مبادرة مزاد الخير"

وتابع: "أدعو الجميع بالمشاركة في المبادرة من أجل دعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا"