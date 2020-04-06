شكرا لقرائتكم خبير لوائح: تخفيض عقود اللاعبين يجب أن يكون بموافقة الطرفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، على أنه لا يجوز قانوناً تخفيض عقد لاعباً أو مدرباً في ظل سريان العقد.

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وأوضح خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لا بد أن يكون تخفيض العقود بموافقة من الطرفين، ادارة النادي واللاعب أو المدرب"

وأنهى تصريحاته على أن جميع عقود اللاعبين والمدربين في مصر لا تتضمن بند تخفيض العقد في حالات الطوارىء التي لا تسمح بدفع النادي المقابل المالي المنصوص عليه في العقد.