شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : الحضري تراجع عن تصريحاته واللعب للزمالك شرف لأي حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك سابقا، إن عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخبنا الوطني سابقا، تراجع عن تصريحاته ضد نادي الزمالك.

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وأكد عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الحضري شعر بأنه اخطأ في تصريحاته ضد نادي الزمالك لذلك تراجع فورا عن تصريحاته"

وتابع: "أي لاعب يتمنى الانضمام إلى نادي الزمالك وفانلته شرف لأي لاعب"