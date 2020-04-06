شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : الحضري تراجع عن تصريحاته واللعب للزمالك شرف لأي حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك سابقا، إن عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخبنا الوطني سابقا، تراجع عن تصريحاته ضد نادي الزمالك.
وأكد عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الحضري شعر بأنه اخطأ في تصريحاته ضد نادي الزمالك لذلك تراجع فورا عن تصريحاته"
وتابع: "أي لاعب يتمنى الانضمام إلى نادي الزمالك وفانلته شرف لأي لاعب"
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