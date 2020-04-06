شكرا لقرائتكم السقا: لاعبو المصري تبرعوا بنصف مستحقاتهم للنادي بعد أزمه إيقاف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، تنازل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، بقيادة طارق العشري، عن نصف راتبه بسبب أزمة تعليق النشاط الرياضي.

وأكد عبدالظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية: "تحدثنا مع اللاعبين من اجل التنازل والأمر اخذ المزيد من الوقت من أجل الحصول على موافقة الجميع"

وتابع: "فوضنا 6 لاعبين للحديث بلسان جميع اللاعبين ووافق الجميع بعد مشاورات على الواتس اي وفي التليفونات على التبرع بنصف مستحقاتهم للنادي بعد أزمه إيقاف النشاط"