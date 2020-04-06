شكرا لقرائتكم تقارير فرنسية: نيمار ومبابى باقيان مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن النجميين نيمار وكيليان مبابى، لاعبا فريق باريس سان جيرمان، قد يبقيان مع الفريق الباريسي، فى الموسم المقبل، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى توقف جميع المسابقات بجميع أنحاء العالم.

يرتبط النجم البرازيلى نيمار، بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، الصيف المقبل، كما يتطلع ريال مدريد، فى الحصول على خدمات النجم الشاب كيليان مبابى.

وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن تفشي فيروس كورونا المستجد، سيقلب سوق الانتقالات رأسا على عقب، فى ظل الخسائر المادية الكبيرة، من توقف النشاط الرياضى، الأمر الذى سيجعل الأندية تتجنب إبرام صفقات باهظة الثمن.

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أضافت الصحيفة أن، مسئولى النادى الباريسي، أكثر هدوءا بخصوص مستقبل نجمى الفريق، فى ظل ثقتهم ببقاء الثنائي فى الموسم المقبل، خاصة بعد الأزمة المالية التى سيعانى من غالبية الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا، من توقف المنافسات.

جدير بالذكر أن، عقدى كلا من نيمار ومبابى، ينتهيان مع باريس سان جيرمان، فى صيف عام 2022.

كان الثنائي قد انضما للباسجى، فى صيف عام 2018، إذ وصل النجم البرازيلى من برشلونة، فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، بينما انضم مبابى من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.