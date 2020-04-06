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طارق العشري: أتمنى ان تكون جميع مبادرات الرياضين بالتبرعات تحت تصرف الدولة

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جدة - عمرو شويل علق طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي  عن تبرعه بنصف راتبه لمواجهة قائلا "وفى ذلك فليتنافس المتنافسون"

وتمنى العشري مع الاعلامى إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سورت 2 أن يكون هناك تنافس بين الأندية واللاعبين في الوقوف بجوار الدولة لمواجهة كورونا امر رائع في هذه الازمة، مضيفا مبادرتى بخصم نصف راتبى هدفها التنافس في العامل للتكافل وهى مبادرة شمولية بتخصيص كل شعب مصر وأتمنى أن تكون تبرعات جماعية وتذهب لصندوق تحيا مصر.

وناشد العشري وزير ورئيس اللجنة الاولميبة والأندية الكبيرة بضرورة عمل مبادرات وتبرعات ، مضيفا أتمنى ان تكون جميع مبادرات الرياضين جماعية وتكون تحت تصرف الدولة

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وفجر مفاجأة كونه عمل صحيفا بجريدة المساء ومعلق رياضي في إذاعة الشباب والرياضة

وأكد مدرب المصري البورسعيد أن لاعبة كرة القدم تشهد تطورا كبيرا فى جميع النواحى ، مؤكدا أن وصول المدير الفنى لغرفة الملابس هام حجدا لدرجة الاقناع للاعبين بثقة داخل غرفة الملابس 

 

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