شكرا لقرائتكم طارق العشري: أنا أول من إكتشفت وليد سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشري إن أهم ما يميز المدير الفني الناجح إقناع اللاعبين به وأن لمدرب يحتاج الى اعداد جيد في بداية الموسم

وأضاف العشري مع الاعلامى إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سورت 2 ، أنا أول من إكتشفت وليد سليمان في بني مزار في عام 2001 كنت أتولى مسئولية المساعد مع كابتن حلمى طولان وكان في سن 18 سنة وعندما تم تصعيده لم يستمر معنا وفى الأخير توسطت للعبه في الجونة ولديه القدرة على العطاء لانه محارب ويستحق المكانة التي وصل اليها لانه غير متذمر ويستمع للتعليمات جيدا.

وشدد مدرب المصري على ضرورة وجود تنافسية بين اللاعبين ، وأحارب في وزن اللاعبين منذ قدومى إلى المصري البورسعيدى وهى أزمة لأننا في منتصف الموسم مشدد على وجود خصم على زيادة الوزن لان الكيلو بالف جنية أغلى كيلو لحمة .

وتابع العشري قائلا إن طريقة التغذية والنوم والتدريب هي الأهم بالنسبة للاعبين ولا بد ان يكون اللاعب جاهزا فنيا في كل الأوقات، مضيفا ان الانضباط من اهم المشاكل التى تاجه عند قيادة اى فيق

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