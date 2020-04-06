شكرا لقرائتكم علي جبر: عقدي مع بيراميدز ممتد لموسمين والكلام عن التمديد سابق لأوانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علي جبر، مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن تفاصيل عقده مع الفريق السماوي وتوقيت انتهاءه. وأكد علي جبر في تصريحات تلفزيونية: "عقدي مع بيراميدز يستمر موسمين إضافيين بخلاف الموسم الجاري" وعن تمديد العقد، قال علي جبر: "الكلام في هذه النقطة سابقة لأوانها كثيرا واعتقد أن لا أحد يفكر في ذلك بسبب توقف النشاط الكروي"

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