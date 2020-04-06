شكرا لقرائتكم فضل الله: يجب أن توافق جميع أندية الدوري على تتويج الفريق المتصدر باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن ق4رار تتويج فريق بلقب الدوري المحلي في بلاده، يأتي بقرار من الاتحاد الكروي لكل دولة، مشيراً إلى أن ليس هناك لائحة دولية تحكم الأمر.
وشرح فضل الله خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك شروط تتويج فريق باللقب في بلده حال توقف النشاط الرياضي قائلاً:" يجب أن توافق جميع الأندية المنافسة بلا استثناء على منح الدرع للفريق المتصدر".
وأكمل: وفي حالة رفض أي نادٍ من الأندية المتنافسة لا يتم منح الفريق المتصدر اللقب".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: يجب أن توافق جميع أندية الدوري على تتويج الفريق المتصدر باللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.