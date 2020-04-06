شكرا لقرائتكم فرج عامر: لن أجبر لاعبي سموحة والجهاز الفني على تخفيض عقودهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لا مساس بعقود العمال داخل النادي الأرزق.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن أمس عقود العمال في النادي".

وأضاف:" لن أجبر أحداً من لاعبي سموحة أو الأجهزة الفنية في النادي على تخفيض عقودهم".

وأوضح رئيس سموحة أنه لن يطلب من أحد تخفيض عقده سواء لاعباً أو مدرباً إلا أذا قام أحدهم بمبادرة في ظل ظروف توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا.