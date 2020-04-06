شكرا لقرائتكم الشناوي ينفي رفض لاعبي بيراميدز تخفيض عقودهم بسبب أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد الشناوى، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن ماتردد حول رفض لاعبي فريقه، تخفيض عقودهم، في ظل تعليق النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا، غير صحيح.

وأضاف أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية ، إنه لم يحدث أن رفض لاعبي بيراميدز تخفيض العقود، مؤكدا :" نحن في ظروف صعبة ، ولا مجال للحديث في أي شيء يخص الكرة في الوقت الحالي".

وأوضح أحمد الشناوي، إن نادي بيراميدز، قام بتوفير 500 ألف وحدة طبية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا أن لاعبي بيراميدز اعتادوا على الأعمال الخيرية دومًا، كل بحسب قدرته.

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وأتم قائلا :" نحن نقدم على أعمال خيرية من خلال خصم عقودنا، كل بحسب قدرته، لدعم الأسر المتضررة".

وأعلن نادى بيراميدز عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، أن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.