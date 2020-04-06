شكرا لقرائتكم هل رفض لاعبى بيراميدز تخفيص عقودهم؟ أحمد الشناوى يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، حقيقة رفض لاعبي الفريق تخفيض عقودهم، في ظل تعليق النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أننا رفضنا تخفيض العقود، نحن في ظروف صعبة على الجميع، ولا مجال للحديث في أي شيء يخص الكرة في الوقت الحالي".
وأبدى الشناوي سعادته بمبادرة نادي بيراميدز لتوفير 500 ألف وحدة طبية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن لاعبي بيراميدز أيضًا اعتادوا على الأعمال الخيرية دومًا ويسعون إلى الإقدام على أعمال خيرية من خلال خصم عقودهم لدعم الأسر المتضررة.
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