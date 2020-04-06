شكرا لقرائتكم ميتشو: اشجع زامبيا بنسبة 200% وأتمنى مواجهة مصر وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق زامبيا، ومدرب نادى الزمالك السابق ، أنه يشجع منتخب زامبيا الان بنسبة 200% ويتمنى مواجهة مصر وديا بعد انتهاء أزمة كورونا. وأضاف ميتشو خلال مداخلته عبر سكايب من زامبيا مع الاعلامى إبراهيم فايق أن منتخب مصر لم يصل لكأس العالم بالصدفة ولكنه يمتلك لاعبين كبار، مضيفا أشجع زامبيا بنسبة 200% وهدفى الوصول الى نهائي بطولة أمم افريقيا المقبلة. وتابع مدرب الزمالك السابق قائلا لدي خطة مستقلة مع زامبيا لانه فريق كرة قدم عظيم وفاز بالبطولة مرتين واقارنهم بالطموح والشغف المصري ونبني فريق لكا سالأمم الافريقية وشكلت فريق جيد وربما يظهر قدراته واختارته على اسسس احترافية ومتوسط اعمار الفريق 24 عاما ونريد التاهل الى كاس العالم . Advertisements واستكمل قائلا : " لا انام ليلا ولا نهارا مع زامبيا لتطوير مستوى اللاعبين، لانه منتخب قوي توج بالأمم الافريقية 2012 ونبنبي فريق لوصول الى نهائي افريقيا ولدي لاعبين موهبين جدا وعن مستوى منتخب مصر قال : كنت منافسا لحسام البدري ورأيت الطريقة التي يدير بها المنتخب ومصر لديه نقطتين من مباراتين والان علهم الفوز في باقي المباريات وان تكن مقنعة بالتاهل الى البطولة القادمة في الكاميرون وتسعي للتاهل الى كاس العام المقبلة خاصة بعد التاهل في المونديال الماضي وأومن ان مصر مؤهلة للتاهل الى مونديال قطر . وأنهى حديثه قائلا : أتمنى مواجهة منتخب مصر وديا بعد انتهاء ازمة كورونا .

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