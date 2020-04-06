شكرا لقرائتكم محمد فضل الله: لا علاقة للأهلي بإعلان بروج بطلاً للدوري البلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، على أنه لا يوجد قانون دولي موحد يتيح لكل الاتحادات الكروية المحلية منح فريق لقب الدوري في بلده في وجود حالة طوارىء.
وأوضح فضل الله خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" منح أي اتحاد كرة محلي لقب الدوري لفريق متصدر أمر داخلي يقرره كل اتحاد محلي ولا يوجد قانون يحكمه".
وعن سؤاله عن اعلان بلجيكا تتويج بروج بلقب الدوري المحلي بعد تصدره المسابقة قبل فترة توقف النشاط بسبب وباء كورونا أوضح:" هذا شأن داخلي وكل اتحاد محلي يقره بنفسه وهذا ليس له علاقة بتتويج الأهلي بالدوري في مصر كونه متصدر المسابقة".
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