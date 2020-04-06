على جبر يكشف عن "مصل" زيادة الوزن في الحجر المنزلى

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جدة - عمرو شويل كشف علي جبر، مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن فقراته التدريبية بالمنزل خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
وأكد علي جبر في تصريحات تلفزيونية": "أقوم بخوض بعض التدريبات في المنزل وهو حوالي 60 دقيقة عن طريق تنفيذ بعض التدريبات البدنية الذي يقوم الجهاز الفني بإرسالها اللاعبين"
وتابع: "بالطبع تدريبات المنزل لا تكفي مثل الملعب أو الجيم ولكن هي محاولة للحفاظ على اللياقة وعدم زيادة الوزن"
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