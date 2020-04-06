فواز عوانة: القراءة والمسلسلات شعار المرحلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أكد فواز عوانة لاعب وسط بني ياس، أن الفترة الحالية تعد الأصعب على العالم خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التفكير في كرة القدم والرياضة بشكل عام في الفترة الحالية أمر يبدو صعباً باعتبار أن الأهم هو الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، متوقعاً أن لا تستكمل منافسات الموسم الرياضي الحالي في ظل الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

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وقال: «الفترة الحالية من أصعب الفترات التي مرت علينا طوال السنوات الماضية، وفي ظل الأوضاع الحالية من الصعب التفكير في كرة القدم والرياضة بشكل عام والتي تعد شيئاً ثانوياً في المجتمع ويمكن الاستغناء عنها خلال الفترة الحالية حفاظاً على صحة الأفراد والرياضيين في الدولة».

وأضاف: «أتمنى انتهاء الأوضاع الصعبة الحالية في أقرب وقت، ولكن أتوقع أن لا تستكمل منافسات الموسم الحالي، ومن جانبي أتقدم بالشكر إلى الأطباء ورجال الشرطة الذين يقومون بأدوار كبيرة خلال الفترة الحالية وتقع عليهم مسؤولية كبيرة».

وتابع: «أقضي فترات يومي مع العائلة في المنزل، في الصباح أجلس مع أفراد عائلتي، وإذا كان لدي شيء مهم يتطلب مني الخروج من المنزل أقوم بذلك، أو التزم في البيت متبعاً التعليمات الصادرة، وعند حلول وقت العصر وفي منتصف اليوم أتدرب مع أشقائي لمدة ساعتين داخل المنزل وفي أروقته، وبعدها أتابع فيلم أو مسلسل درامي، قبل أن أخلد إلى النوم».