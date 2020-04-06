شكرا لقرائتكم خبر عن منصور البلوشي: التزام الإجراءات الوقاية طوق النجاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد منصور البلوشي كابتن فريق اتحاد كلباء، التزام جميع زملائه اللاعبين في النادي بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومواصلة برنامج التدريب المنزلي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا.
وأشار البلوشي إلى أنه يقضي أغلب الوقت في المنزل مع الأسرة فضلاً عن التواصل عن بعد مع الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: «لا أخرج إلا للضرورة القصوى ولشراء بعض حاجات المنزل فقط»، لافتاً إلى أن البقاء في البيت ليس أمراً سلبياً وإنما يتضمن الكثير من الإيجابيات بالنسبة للاعب الذي كان طوال الموسم منشغلاً مع ناديه في أداء التدريبات وخوض المباريات، وبالتالي فهو يشتاق إلى قضاء المزيد من الوقت مع أسرته وأهله.
وأكد البلوشي أن الأمور لا تزال ضبابية بشأن استئناف الدوري ،مشدداً على أن صحة وسلامة الجميع هي الأولوية القصوى والأهم في الوقت الراهن.
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