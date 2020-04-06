شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دولة تشارك في بطولة أبوظبي للتزلج الاستعراضي 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جمعة الظاهري أمين عام اتحاد الرياضات الجليدية أنه تم اعتماد بطولة «أبوظبي كلاسيك» في 26 مارس/آذار عام 2021، بمشاركة أكثر من 13 دولة، وأضاف أن تطبيق نظام العمل عن بعد في الاتحاد لم يعوّض فقط حضور المنظومة الإدارية والفنية في مقر الاتحاد، ولكنه أسهم في زيادة إنتاجية الجميع، مشيراً إلى أن العمل عن بعد لا يقتصر على وقت محدد في الدوام، ولكن الاتصالات الخاصة بالعمل في المجلس ولجانه، والتدريبات بالنسبة للاعبين متواصلة على مدار اليوم، بما أسهم في رفع معدل الإنتاجية.
وقال الظاهري: «مجلس إدارة الاتحاد اجتمع السبت الماضي وتمت مناقشة التعديلات التي طرأت على الأجندة الدولية حيث تم تأجيل بطولة كأس العالم لهوكي الجليد «التصنيف الثالث» التي كان مقرراً لها 17 إبريل الجاري في لوكسمبورج والتي كان سيشارك فيها منتخب الإمارات، وكذلك الاطلاع على باقي البطولات والاجتماعات الدولية التي كانت مقررة في الفترة المقبلة وتأجلت حيث إن الأنشطة والتجمعات كافة تم تعليقها من قبل الاتحاد الدولي حتى إشعار آخر».
وأضاف أن تدريبات المنتخب عن بعد تسير على قدم وساق منذ توقف النشاط، حيث يتواصل أركيوم سينكفيتش المدير الفني البيلاروسي مع لاعبي المنتخب في مجموعة عمل عبر الاتصال المرئي بشكل يومي من منازلهم، ويمنح اللاعبين الوحدات التدريبية اليومية.
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