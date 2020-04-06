روبينيو: الإسبان غاروا من بيكهام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نجم ريال مدريد السابق البرازيلي روبينيو (36 عاماً)، لاعب بيشاكشهير التركي حالياً، إن لاعبي الريال الإسبان كانوا يشعرون بالغيرة من انسجام بيكهام مع زملائه البرازيليين، وأضاف: عندما طرق الريال الباب قلت لنفسي لماذا أذهب لبرشلونة وفي الريال الكثير من اللاعبين البرازيليين والمدرب فاندرلي لوكسمبورجو؟ كان هناك الكثير من الانسجام بين اللاعبين البرازيليين في الفريق، وكان بيكهام دائماًَ معنا، ويتحدث بالبرتغالية أكثر مما يتحدث مع الإسبان بالإسبانية؛ لذا شعروا بالغيرة منا».

وأضاف روبينيو الذي ساهم في فوز الريال بلقبي الليجا عامي 2007 و2008 قبل انتقاله لمانشستر سيتي: «كنت أريد اللعب في تشيلسي، وساءت علاقتي مع إدارة الريال في نهاية الثلاث سنوات. لم يعجبهم بيع تشيلسي لقمصان تحمل اسمي، لست نادماً على الرحيل عن الريال، لكن أشعر بالأسف لارتكابي أخطاء معه قبل رحيلي. الريال كان النادي الذي فتح لي أبواب الملاعب الأوروبية».