شكرا لقرائتكم خبر عن كيني يتولى تدريب إيرلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت الفترة الثانية للمدرب ميك مكارثي مع منتخب إيرلندا أمس الأول السبت، بعدما أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم تعيين ستيفن كيني.
وتولى المدافع الدولي السابق مكارثي البالغ 61 عاماً المسؤولية في نوفمبر 2018 وكان يستعد لقيادة الفريق في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 الشهر الماضي قبل أن يتسبب وباء فيروس كورونا في إيقاف المنافسات.
وكان من المفترض أن يحل كيني مدرب دندالك السابق محل مكارثي بعد بطولة أوروبا لكن تأجيل التصفيات ثم النهائيات إلى العام المقبل جعل الاتحاد الإيرلندي يسرع بالتغيير.
وقال الاتحاد في بيان: الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم يعلن أن ستيفن كيني سيتولى مسؤولية المنتخب الوطني بدلاً من ميك مكارثي على الفور. تم الاتفاق على التغيير مع المدربين في ضوء تأجيل ملحق تصفيات بطولة أوروبا بسبب انتشار كوفيد-19.
وكان عقد مكارثي سينتهي في 31 يوليو بعد نهائيات بطولة أوروبا 2020 والتي تغير موعدها إلى 2021.
وأضاف البيان: هذه الخطوة ستمنح كيني الوقت للتخطيط لمواجهة سلوفاكيا في الدور قبل النهائي لملحق تصفيات بطولة أوروبا في وقت لاحق من العام الحالي.
وترقى كيني البالغ 48 عاماً من منتخب إيرلندا تحت 21 عاماً إلى قيادة المنتخب الأول.
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