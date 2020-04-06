أحمد برمان: أتمنى استكمال الدوري

أكد لاعب العين أحمد برمان، أنه لم يتوقف يوماً عن تدريباته اليومية داخل المنزل، وظل يتدرب على فترتين «صباحية- مسائية» للحفاظ على لياقته البدنية وحتى يكون في أتم الجاهزية في حال عودة النشاط الكروي بعد انجلاء الأزمة بإذن الله.

وقال برمان: «في البداية نتوجه بالدعاء الصادق إلى المولى عز وجل أن يبعد عنا هذا الوباء الفتاك المهدد لحياة البشر في أقرب وقت وتعود الحياة إلى طبيعتها، ويجب على الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية التي تقوم بها الدولة من أجل الحفاظ على أرواح مواطنيها وكل المقيمين على أرضها، أما فيما يخصني كلاعب كرة قدم محترف أواصل أداء تدريباتي بصورة يومية لمدة ساعة في الصباح وأكثر منها في الفترة المسائية حتى أكون جاهزاً في حال عاد النشاط الكروي واستأنف نشاطه، فنحن نجتهد ونعمل ونبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق هدف معين وهو الفوز بالألقاب، وفي الوقت الحالي توقف النشاط بسبب هذا الوباء اللعين وأصبحت الأمور غير واضحة من ناحية مستقبل اللعبة».

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وتابع بقوله: «على المستوى الشخصي أتمنى أن يستكمل دوري الخليج العربي وتعود المنافسة والإثارة من جديد، وبالطبع هذا إذا كان الوضع يسمح وليس به أي مخاطر ولا يتعارض مع سلامة الجميع، وأعتقد أن رابطة المحترفين مع اتحاد الكرة والمسؤولين في الدولة سيتخذون القرار الصائب الذي يحقق المصلحة العامة للجميع».

وعن كيفية قضاء يومه في المنزل ومدى الاستفادة التي خرج بها قال برمان: «الكل يعلم أن الموسم الرياضي يأخذ منا كلاعبين ما لا يقل عن 7 شهور في السنة بجانب معسكرات الإعداد وهو ما يعني غيابنا لساعات طوال عن البيت وابتعادنا عن الأسرة، لكنّ بقاءنا في هذه الفترة داخل المنزل بسبب الوقاية من فيروس كورونا جاء بفائدة كبيرة وعوضنا ما كنا نفتقده في السابق بالجلوس مع الأسرة والصغار ما يقارب 4 إلى 5 ساعات يومياً وتناول الوجبات معهم والتسامر معهم ومعرفة ما يجول بخاطرهم نحو بناء مستقبلهم، إضافة إلى ممارسة لعبتي المفضلة «البلايستيشن» وخوض العديد من التحديات، وفي بعض الأحيان أشاهد بعض المباريات في قناة اليوتيوب التي يشارك فيها لاعبي المفضل نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس للاستفادة منه».

وختم نجم نادي العين حديثه بمناشدة الجميع بالبقاء في المنازل وعدم مغادرته إلا للضرورة القصوى والحاجة الماسة، إلى جانب اتباع طرق الوقاية بالتعقيم المستمر وعدم مخالطة الآخرين وهذا من أجل مصلحة الجميع.