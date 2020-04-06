براينت في قاعة المشاهير

سيكون أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، على رأس لائحة من المكرمين لدخول قاعة مشاهير كرة السلة لعام 2020.

ولقي براينت الفائز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين مصرعه في حادث تحطم طائرته أواخر يناير/‏كانون الثاني الماضي، وسيكون إلى جانب مكرمين آخرين في قاعة المشاهير «نايسميث ميموريال» في 29 أغسطس/‏آب المقبل.

ومن أبرز المكرمين أيضاً نجم سان انتونيو السابق تيم دنكان، الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة ثلاث مرات، وكيفن جارنيت صاحب خمس عشرة مشاركة في مباراة كل النجوم، حيث أمضى معظم مسيرته في صفوف مينيسوتا تمبروولفز، والمدرب رودي توميانوفيتش بطل الدوري مرتين في صفوف هيوستن روكتس منتصف التسعينات، إضافة إلى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة باتريك باومان، المتوفي عام 2018 عن 41 عاماً.

وقال المدير التنفيذي لقاعة المشاهير جون دوليفا: «جيل 2020 هو من دون أدنى شك، ضمن الأعظم على مر التاريخ».