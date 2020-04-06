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القبض على ابنة مايوذر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على ليانا ابنة الملاكم فلويد مايوذر بتهمة طعن خطيبة مغني راب يدعى «يونجبوي»، واسمه الحقيقي «كنترال ديشين جولدن» بالسكين. وتم إيداع ليانا سجن هاريس كاونتي في هوستن بانتظار المحكمة.
ويبدو أن نار الغيرة لدى ليانا، ابنة الملاكم من ميليسا بريم، دفعتها للجريمة؛ إذ كانت مرتبطة بمطرب الراب وانفصلا في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، وعندما ذهبت لمنزل يونجبوي قالت لضحيتها إنها هي خطيبة يونجبوي، وإن عليها الخروج من المنزل، ثم انتقل الشجار للمطبخ، وتناولت ليانا سكينين وطعنت بهما لاباترا.
وجاء خبر القبض على ليانا ليضاعف محنة الملاكم الذي تلقى قبل شهر نبأ مقتل زوجته جوسي هاريس،على يد مجهول في سيارتها.

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