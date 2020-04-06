القميص الأبيض ممنوع على نيمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو، عن اقتراب نجم برشلونة السابق البرازيلي نيمار كثيراً من الانتقال للغريم ريال مدريد في الصيف الماضي قبل تدخل برشلونة لمنع الصفقة في اللحظة الأخيرة، ووعد المهاجم بإعادته للكامب نو، وذكر التقرير أن إدارة ريال مدريد استغلت العلاقة الجيدة مع باريس سان جيرمان لعقد صفقة.

إدارة برشلونة أبلغت نيمار: «ستعود إلينا، إما هذا العام أو العام المقبل» لكنها فشلت في إقناع سان جيرمان ببيع المهاجم بعد مفاوضات مع معسكر نيمار ومناقشات حول سعر الصفقة مع إدارة ناديه. ولن يستطيع برشلونة شراء نيمار ولاوتارو مارتينيز معاً وتجديد ملعب برشلونة (613 مليون استرليني) لذا عليه بيع لاعبين لتمويل الصفقتين ومن أبرز المرشحين للبيع جريزمان وكوتينيو وديمبيلي.