الكمالي: أتحدى الظروف الصعبة في ملعب صغير وجيم منزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شدد حمدان الكمالي مدافع الوحدة والمنتخب الوطني، على أهمية تكاتف الجميع والاستفادة من فترة التوقف الإجباري بسبب جائحة «كورونا»، من خلال القيام بكثير من الأمور الإيجابية، أهمها البقاء في البيوت مع الالتزام بالشروط الصحية اللازمة وفي مقدمتها اعتماد برنامج الرياضة ليس للرياضيين فحسب؛ بل لكل أفراد المجتمع، مشيراً إلى دور لاعبي كرة القدم في المساهمة في دعم حملات التوعية التي تتبناها الدولة عبر كافة الوسائل المتاحة.

وقال الكمالي: «منذ إعلان التوقف وإلغاء النشاطات المختلفة بسبب كورونا، حرصت على اعتماد برنامج مفيد من خلال البقاء مع الأهل لتعويض الفترات التي أدت إلى تقليص جلوسنا مع الوالد والوالدة والإخوة، فهذا يسهم في تقوية الروابط الأسرية ويسهم في دعم الخطوات التي تعتمدها القيادة الرشيدة في الخروج الآمن لدولتنا الحبيبة من تبعات هذا الوباء الذي عطل الحياة بنسبة كبيرة في شتى أنحاء العالم».

وأضاف: «برنامجي الأساسي في البيت هو التدريب على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة إخواني، وأجد دعماً كبيراً من الأسرة لتحدي الظروف التي حرمتنا من النادي والمستطيل الأخضر، ويجب الاهتمام بهذا البرنامج للمحافظة على كل المكتسبات، والحرص على المستقبل في مجال كرة القدم».

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وكشف الكمالي أنه يتدرب في ملعب صغير داخل المنزل، إضافة إلى صالة جيم صغيرة، موضحاً أنه عقب انتهاء برنامج التدريب يستمتع بالسوالف مع الأهل، وحين يكون وحده يحرص على التفكير في مستقبله في مرحلة ما بعد مرحلة لعب كرة القدم، وماذا يريد أن يفعل، مبيناً أن هذا التوقف من أنسب الفترات للتفكير بعمق في رسم خارطة طريق للمستقبل.

وأشار مدافع الوحدة إلى أنه يتواصل مع أصدقائه وزملائه وفي مقدمتهم قائد الوحدة إسماعيل مطر، وزملائه اللاعبين، وقال: «هذا التوقيت فرصة مناسبة للتواصل عبر التليفون والوسائط الأخرى مع الأصدقاء، وهذا جانب إيجابي يدعم التواصل وتبادل الآراء والخبرات الحياتية في شتى المجالات».

وعن الموسم الحالي ومآلاته وما سيحدث، أوضح الكمالي أنه يتابع القرارات التي يصدرها الاتحاد الدولي، والاتحادات القارية، وقال: «على الصعيد المحلي أتوقع أن تلغى المسابقات الحالية، خاصة دوري الخليج العربي في حال استمرار الأزمة وبدون إعلان عن بطل للدوري؛ لأن هناك 7 جولات متبقية، وإذا تقرر تتويج المتصدر بالدرع فسيكون في ذلك ظلم لناديي العين والجزيرة المنافسين.

أما بالنسبة لدوري الهواة فأتوقع تصعيد الفريق الأول والثاني لدوري المحترفين، وبالنسبة لكأس رئيس الدولة أرى أن إقامة النهائي في بداية الموسم المقبل أمر جيد، خاصة بالنسبة لنادي الظفرة المثابر الذي استحق الصعود للنهائي للمرة الثانية توالياً، أما عالمياً فسيكون الوضع صعباً بالنسبة لليفربول الإنجليزي؛ لأنه على بعد جولتين من التتويج، وأيضاً هناك باريس سان جيرمان الذي تأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا».

وأكد الكمالي أنه يدعم أي قرار صادر من اتحاد الكرة، أو النادي، يقضي بتخفيض رواتب اللاعبين في هذه الفترة، وقال: «في هذا الوضع يجب علينا كلاعبين تقديم تضحيات من أجل الصالح العام، بعيداً عن التفكير الشخصي والتأمين المالي والمستقبلي؛ لأننا جزء من المجتمع ومن الطبيعي أن نقدم تنازلات في ظل الأوضاع الراهنة».