شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب متفائل بعودة المنافسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثقته بعودة المنافسات الرياضية التي توقفت جميعها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، «عاجلاً وليس آجلاً»، لكنه امتنع عن تحديد جدول زمني لهذه العودة.
وفي اتصال هاتفي جماعي مع مفوضي الدوريات الرياضية الرئيسية في البلاد، أعلم ترامب مفوض دوري كرة القدم الأمريكية، رودجر جودل، بأنه متفائل بإمكانية انطلاق الموسم الجديد كما كان مقرراً في سبتمبر/ أيلول.
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