شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة بإلغاء موسم الفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب العراب السابق لبطولة العالم للفورمولا1 البريطاني بيرني ايكليستون بإلغاء نسخة عام 2020 لأنه على ما يبدو لن يقام العدد الكافي من السباقات لكي تكون صالحة جراء تفشي فيروس كورونا.

وتأجلت أو ألغيت ثماني جولات من بطولة العالم لسيارات فورمولا1 حتى الآن، في حين يحوم الشك حول إقامة السباقات ال14 المتبقية.

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