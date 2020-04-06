ريجيكامب يتنازل عن 30% من راتبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

وافق الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل على التنازل عن 30% من قيمة عقده الحالي مع «الإمبراطور» في حال قرر النادي السير بهذه الخطوة التي بدأت تطبيقها العديد من أندية العالم.

وقال المدرب الروماني في تصريح خاص لـ«الخليج الرياضي» إن الحديث عن الجانب المالي رسمياً يبقى بيني وبين إدارة النادي، وعندما تتخذ الإدارة قرارها بتقليص قيمة العقود أو الرواتب 30% بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف النشاط سأكون أول من يوقع، لأن الوضع الحالي يعد استثنائياً، ويجب أن نتكاتف كأجهزة فنية ولاعبين وإدارة خلف النادي، لا سيما وأن لتوقف النشاط أثراً سلبياً بدأت تتضح آثاره على كل الأندية في العالم.

وأمل ريجيكامب أن يعود النشاط سريعاً إلى الملاعب الخضراء، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، رغم صعوبة الأوضاع في الوقت الراهن، مشدداً على أن كرة القدم في الوقت الحالي تعتبر أمراً هامشياً أمام حياة البشر التي باتت مهددة في العديد من الدول وسط ارتفاع أعداد الموتى في العالم يومياً.

وأثنى المدرب الروماني على الخطوات التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل حماية كل مقيم على أرضها، وهي خطوات تشعر أنها تبحث من خلالها عن سلامة الإنسان أولاً وأخيراً، وإن كان قرار الحجر قد لا يكون محبذاً لدى أي إنسان وفي أي مكان، لكنه اليوم بات واجباً وحاجة ماسة.

وشدد ريجيكامب أنه يشعر بالأمان في دبي مع عائلته التي تقيم معه، خاصة وأن هناك اهتماماً ورعاية كبيرة من قبل الدولة والحكومة بتأمين متطلبات السلامة وبتوفير كل ما يساعد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي يمر بها العالم.

وعن مصير الموسم وتأثير التوقف، أوضح المدير الفني لفريق الوصل قائلاً «لا أحد اليوم يجب أن يفكر في منافسات وحسابات فوز وخسارة، الصراع اليوم مع فيروس كورونا، لكن بلا شك أتمنى أن نعود سريعاً إلى الملاعب، وأن نتخطى هذه الفترة الصعبة».

وتابع قائلاً: قرار تحديد الموسم الكروي مسؤولية القائمين على اللعبة من اتحاد ورابطة محترفين، بالنسبة لي أشعر بالاشتياق للعودة إلى الملعب وتأدية التدريبات وخوض المباريات، الظروف اليوم تحتاج إلى دراسة وتقييم من الجوانب كافة، والأهم التفكير في سلامة اللاعبين والمجتمع، ومن ثم نضع حسابات المنافسة والصراع، كما أن تحديد موعد عودة النشاط يحتاج إلى تقييم فني لأن اللاعبين بحاجة إلى فترة إعداد حتى يتسنى لهم لاحقاً المشاركة في المباريات».