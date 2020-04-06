شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يسمح للاتحادات بتمديد فترات التسجيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، العديد من الأمور التنظيمية لمعالجة بعض المشاكل الناشئة عن تفشي فيروس كورونا؛ حيث وافق على طلبات الاتحادات الوطنية في تمديد الموسم الحالي بسبب الوباء العالمي، كما وافق على تمديد فترات التسجيل التي بدأت بالفعل والتي لم تبدأ بعد بشرط الامتثال للمدة القصوى المنصوص عليها بلائحة أوضاع اللاعبين (16 أسبوعاً).
كما سمح «فيفا» للاتحادات بتعديل تواريخ الموسم أو فترات التسجيل، وكاستثناء سمح الاتحاد الدولي للاعب الذي انتهى أو أنهي عقده بسبب فيروس كورونا في أن يتم تسجيله من قبل الاتحاد خارج فترة التسجيل بغض النظر عن تاريخ انتهاء العقد أو إنهاؤه.
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