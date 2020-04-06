شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 5 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، فايلر يطالب لاعبى الأهلى بأرسال تدريباتهم اليومية عبر واتس أب

فايلر يطالب لاعبى الأهلى بإرسال تدريباتهم اليومية عبر واتس أب

طلب السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للأهلى من لاعبى فريقه إرسال تدريباتهم اليومية للجهاز ألفنى عبر الواتس أب، بعد تصوير انفسهم خلال أداء التدريبات، وعدل الجهاز ألفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبى ألفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين.

رسالة دعم من مروان محسن لوليد سليمان: أنت أكبر من الناس دى

بادر مروان محسن مهاجم ألفريق الكروى الأول للنادى الأهلى بتدعيم صديقه وليد سليمان صانع ألعاب ألفريق الأحمر اليوم بعد الآنتقاد الذى تعرض له الأخير خلال الساعات الماضية، عبر أحد البرامج التلفزيونية بعد البوست الذى نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " قائلا ": "القافلة تسير و....".

شوبير: الأهلى اتفق مع مؤمن زكريا على التكفل الكامل برعايته العلاجية

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس الجلسة التى عقدها اليوم، مؤمن زكريا لاعب الأهلى مع محمد مرجان المدير التنفيذى للقلعة الحمراء وسيد عبدالحفيط مدير الكره بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط، فى وجود وكيل أعمال اللاعب، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذي شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما وأن مجلس الأهلي أعلن إنه لن يُقصّر في صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو يكن على ذمة النادي من الناحية القانونية.

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هل يتولى جهاد جريشة رئاسة لجنة الحكام خلفاً لجمال الغندور ؟

ما زال منصب رئاسة لجنة الحكام من الملفات الهامة داخل اتحاد الكرة ، وهل سيتم إسناد رئاسة اللجنة إلى إسم جديد عقب تحديد موعد رسمى لعودة النشاط الكروى ، خلفا لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الذى تم قبول إستقالته من قبل اللجنة الخماسية برئاسة لجنة الحكام والسؤال الذى يطرح نفسه هل سيتم تعيين جهاد جريشه فى هذا المنصب خاصة أن الحكم الدولى تلقى عرضا شفويا من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، باعلان اعتزاله التحكيم على أن يتولى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد مع اعطاء الحرية له كاملة فى تشكيل لجنته .

عصام الحضرى يعتذر للزمالك: الأبيض وجماهيره على راسى من فوق

قدم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق، اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

مصدر فى الأهلى: حجازى ابلغنا بتأجيل العودة لمصر.. والأحمر رغبته الأولي

كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى حقيقة دخول ناديه فى مفأوضات لضم أحمد حجازى نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزى ومنتخبنا الوطني.



أبو جبل يعود للقاهرة الأسبوع المقبل عقب إجازة قصيرة فى أسيوط

يعود محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى إلى القاهرة الأسبوع المقبل قادمًا من أسيوط حيث يمضى إجازة قصيرة هناك فى مسقط رأسه مع اسرته ، استغلال لفترة التوقف الحالية التى تمر بها الكرة فى العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.