شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يربط التعاقد مع باهر المحمدي بتقرير الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط مسئولو النادي الأهلي بين الدخول في مفاوضات والتعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي ومنتخبنا الوطني بالاطلاع على التقرير الطبي الخاص بحالته ،خاصة بعد اجرائه جراحة دقيقة مؤخراً على مستوى الرباط الصليبي الخلفي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن بعد الرحيل المؤكد لأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري بعد عدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

ويواصل باهر المحمدي العلاج في الفترة الحالية بعد سفره لألمانيا مرتين ضمن برنامجه العلاجي الذي يخوضه منذ تعرض للإصابة.

وكان باهر المحمدى قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة مؤخرًا بمسابقة الدورى بعد إنقاذه لهدف محقق فى اللحظات الأولى من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى قبل أن ترتطم ركبته بالقائم ليتم استبداله بعدها على الفور، وكان الأسماعيلي سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.