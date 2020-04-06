شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: لا توجد نية لشراء ناصر ماهر من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة ، أنه لا توجد نية في شراء ناصر ماهر لاعب الفريق والمعار من الأهلي مشيراً إلي أنه يمتلكون في قطاع الناشئين العديد من اللاعبين المميزين.

وقال رئيس سموحة في تصريحاته تليفزيوينية: "ليس لدينا نية من أجل شراء ناصر ماهر أو أي لاعب أخر لأننا نمتلك العديد من اللاعبين الشباب المميزين وقائمة جيدة من اللاعبين بالفريق الأول.

وأضاف فرج عامر، لدينا أكثر من لاعب مميز من الشباب ويمكنهم الاستمرار في اللعب والحصول علي الخبرة المطلوبة من أجل تثبيتهم في التشكيل الاساسي للفريق في الموسم المقبل .

ورحل ناصر ماهر من الأهلي لسموحة الصيف الماضي لمدة موسم كامل ومع اقتراب نهاية الموسم الجاري خاصة في ظل غموض الرؤية بشأن استئناف المسابقة على خلفية "جانحة" كورونا التي تجتاح العالم كله حالياً.

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يذكر أن عقد ناصر ماهر مع الأهلي يمتد حتى عام 2023 ويرغب اللاعب في العودة للأهلي إذا كانت فرص مشاركته قوية وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال جلسة لجنة التخطيط للكرة مع فايلر.