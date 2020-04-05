شكرا لقرائتكم خبر عن الشاذلى ومصطفى رياض وعبدالفتاح بدوى رموز الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجوم ورموز نادى الترسانة سطروا تاريخاً ذهبياً للكرة المصرية على مدار زمن طويل، حيث يعتبر حسن الشاذلى نجم الشواكيش هو الهداف التاريخى لمسابقة الدورى المصرى برصيد 173 هدفاً تربع بها على عرش هدافى مصر، ويأتى الشاذلى فى المرتبة الثانية من حيث تسجيل الأهداف الدولية عبر تاريخ منتخب مصر بعد حسام حسن، كذلك زميله الذى ارتبط باسمه كثيراً مصطفى رياض، أحد أعضاء نادى المائة بالمسابقة المصرية، والهداف البارع أيضاً عبد الفتاح بدوى، والذى كان يفصله تسجيل 8 أهداف من أجل الدخول معهما فى نادى المائة.

وتعددت الأسماء اللامعة فى صفوف الشواكيش، وهو اللقب الذى تم إطلاقه من قبل عبد المجيد نعمان، نظراً لقوة لاعبى الترسانة فى الالتحامات وحماسهم الدائم فى المباريات الكبرى، وكان نجوم الترسانة دوماً هم أبرز العناصر الأساسية والأعمدة الرئيسية بصفوف المنتخبات القومية، والتى قدمت مستويات مميزة رفعت من شأن الكرة المصرية فى السابق.